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В Мексике из-за отключения системы подачи кислорода в больнице погибли 10 COVID-пациентов

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Мексиканском институте социального обеспечения (IMSS) из-за отказа системы подачи кислорода погибли 10 пациентов с коронавирусом. Система отключилась из-за наводнения в городе Тулы, вызванного обрушившимися на регион проливными дождями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету El Universal.

Шестеро пациентов погибли в отделении для заболевших COVID-19, четверо - в реанимации. Уровень воды в помещениях, где находится система энергоснабжения больницы достигал двух метров. Это привело к отключению электричества и выходу из строя кислородной системы.

Власти муниципалитета направили в институт баллоны с кислородом, чтобы избежать дальнейших человеческих жертв.

Издание отмечает, что в зоне подтопления оказались около 2 тысяч домов. Для оказания помощи местным жителям власти привлекли армию и Нацгвардию, а также оборудовали пункты временного размещения.

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