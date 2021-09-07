В Мексике из-за отключения системы подачи кислорода в больнице погибли 10 COVID-пациентов

Шестеро пациентов погибли в отделении для заболевших COVID-19, четверо - в реанимации. Уровень воды в помещениях, где находится система энергоснабжения больницы достигал двух метров. Это привело к отключению электричества и выходу из строя кислородной системы.

Власти муниципалитета направили в институт баллоны с кислородом, чтобы избежать дальнейших человеческих жертв.

Издание отмечает, что в зоне подтопления оказались около 2 тысяч домов. Для оказания помощи местным жителям власти привлекли армию и Нацгвардию, а также оборудовали пункты временного размещения.