В Мексике до смерти избили журналиста

Неизвестные до смерти избили журналиста национальной мексиканской ежедневной газеты Excelsior
В Мексике в северо-восточном штате Тамаулипас неизвестные до смерти избили журналиста национальной ежедневной газеты Excelsior. Об этом информирует Reuters.
Убитый журналист стал третьим репортером, которого убили в Мексике за последние три недели.
Генеральный прокурор Тамаулипас заявил, что тело Гектора Гонсалеса обнаружили в столице штата Сьюдад Виктория.
Насилие в отношении работников СМИ в Мексике достигло критических уровней. В прошлом году в стране убили 12 журналистов.
Среди тем, которыми занимался Гонсалес - вопросы безопасности в Тамаулипасе.
Мексика является одной из самых опасных стран в мире для журналистов.
Напомним, в Киеве 29 мая убили журналиста Аркадия Бабченко.
Бабченко около года назад покинул Россию из соображений безопасности. Ему приходили сообщения с угрозами в Facebook.
Он работал ведущим на крымско-татарском телеканале ATR.