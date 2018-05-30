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В Мексике до смерти избили журналиста

НовостиПроисшествия    30.05.2018 - 06:53
Фото: убитый журналист (diario19)
Фото: убитый журналист (diario19)

Неизвестные до смерти избили журналиста национальной мексиканской ежедневной газеты Excelsior

В Мексике в северо-восточном штате Тамаулипас неизвестные до смерти избили журналиста национальной ежедневной газеты Excelsior. Об этом информирует Reuters.

Убитый журналист стал третьим репортером, которого убили в Мексике за последние три недели.

Генеральный прокурор Тамаулипас заявил, что тело Гектора Гонсалеса обнаружили в столице штата Сьюдад Виктория.

Насилие в отношении работников СМИ в Мексике достигло критических уровней. В прошлом году в стране убили 12 журналистов.

Среди тем, которыми занимался Гонсалес - вопросы безопасности в Тамаулипасе.

Мексика является одной из самых опасных стран в мире для журналистов.

Напомним, в Киеве 29 мая убили журналиста Аркадия Бабченко.

Бабченко около года назад покинул Россию из соображений безопасности. Ему приходили сообщения с угрозами в Facebook.

Он работал ведущим на крымско-татарском телеканале ATR.

Убийство Бабченко является осознанным преступлением, - журналист Составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко
Теги публикации: журналисты, Мексика  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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