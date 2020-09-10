В Мексике нашли обезглавленное тело журналиста

Журналиста газеты Diario el Mundo Хулио Вальдивиа Родригеса убили в мексиканском штате Веракрус. Обезглавленное тело корреспондента криминальной хроники было найдено на железнодорожных путях в гористой местности рядом с общиной Параисо.

Об этом говорится в сообщении издания в Twitter.

По данным правозащитной организации Article 19, этот случай убийства сотрудника СМИ стал четвертым в Мексике за 2020 год, который связан с профессиональной деятельностью журналистов.

Напомним, ранее датский изобретатель Петер Мадсен, который был осужден за убийство шведской журналистки Ким Валль на борту самодельной подводной лодки, впервые признал свою вину в преступлении.

Ранее он заявлял, что убийство журналистки произошло в результате несчастного случая.

Также сообщалось, что в июле в мексиканском городе Ирапуато в ходе нападения на центр реабилитации наркозависимых убили 24 человека. Это второе подобное нападение за месяц.

Ранее в результате ожесточенного столкновения в тюрьме в центральном штате Мексики Халиско, восемь заключенных были убиты, а еще восемь госпитализированы с травмами.

РБК-Украина писало, что в Мексике в результате столкновения преступных группировок погибли девятнадцать человек.