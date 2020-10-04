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В Мексике боевики убили шестерых полицейских

Автор: РБК-Украина

В Мексике неизвестные боевики напали на полицейский конвой и убили шестерых полицейских. Сразу после инцидента боевики исчезли и покинули свои машины.

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Об этом сообщает Associated Press.

Нападение произошло в штате Дуранго в округе Эль Мескиталь. В результате инцидента погибли шестеро и пострадали семеро сотрудников полиции. Полиция открыла огонь в ответ, так как в машинах, которые покинули боевики, остались следы крови.

Место нападения находится в зоне активности наркокартели "Синалоа".

Ранее журналиста газеты Diario el Mundo Хулио Вальдивия Родригеса убили в мексиканском штате Веракрус. С отрезанной головой тело корреспондента криминальной хроники было найдено на железнодорожных путях в гористой местности рядом с общиной Параисо.

Напомним, недавно в Киеве в бессознательном состоянии обнаружили сотрудницу посольства Соединенных Штатов с травмой головы. Женщину доставили в больницу, где она умерла.

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