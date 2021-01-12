Мексика может заказать до 24 млн доз российской вакцины "Спутник V"

В Мексике для вакцинации могут использовать до 24 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Таким образом, вакцинированы могут быть 12 млн человек.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль на пресс-конференции.



Он подчеркнул, что во время визита в Аргентину встретился с должностными лицами российской стороны, занимающимися продвижением вакцины.

"Мы пришли к некоторым предварительным соглашениям, которые потенциально дали бы правительству Мексики возможность получить вакцины российского института имени Н.Ф. Гамалеи. Мы могли бы использовать до 24 млн доз этой вакцины для 12 млн человек", - добавил замглавы Минздрава.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что Украина не рассматривает возможность использования российской вакцины от COVID под названием "Спутник V". На сегодня продолжаются переговоры о поставках с ведущими мировыми производителями.

Как писало РБК-Украина, ранее харьковская компания "Биолек" подала документы на регистрацию этой вакцины в Украине. По словам Степанова, это позволит увидеть, что собой представляет "Спутник V".

На сегодня известно, что российскую вакцину намерены использовать как минимум в Беларуси, Боливии и Аргентине. Кроме того, Венгрия продолжает переговоры о поставках.