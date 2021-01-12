ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Мексика может заказать до 24 млн доз российской вакцины "Спутник V"

Мексика, Вторник 12 января 2021 10:32
Мексика может заказать до 24 млн доз российской вакцины "Спутник V"
Фото: российская вакцина (sputnikvaccine.com)
Автор: Юлия Струк

В Мексике для вакцинации могут использовать до 24 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Таким образом, вакцинированы могут быть 12 млн человек.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что во время визита в Аргентину встретился с должностными лицами российской стороны, занимающимися продвижением вакцины.

"Мы пришли к некоторым предварительным соглашениям, которые потенциально дали бы правительству Мексики возможность получить вакцины российского института имени Н.Ф. Гамалеи. Мы могли бы использовать до 24 млн доз этой вакцины для 12 млн человек", - добавил замглавы Минздрава.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что Украина не рассматривает возможность использования российской вакцины от COVID под названием "Спутник V". На сегодня продолжаются переговоры о поставках с ведущими мировыми производителями.

Как писало РБК-Украина, ранее харьковская компания "Биолек" подала документы на регистрацию этой вакцины в Украине. По словам Степанова, это позволит увидеть, что собой представляет "Спутник V".

На сегодня известно, что российскую вакцину намерены использовать как минимум в Беларуси, Боливии и Аргентине. Кроме того, Венгрия продолжает переговоры о поставках.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Российская ФедерацияВакцинаМексика

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь