Мексика получит собственную COVID-вакцину в 2022 году

В этот раз, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, ставшее уже традиционным мероприятие проходит в присутствии десятков тысяч зрителей.

"В следующем году, если все пойдет хорошо, мы получим вакцину Patria", - сказал президент.

Мексиканские ученые приступили к первой фазе клинических исследований вакцины Patria в апреле. В ходе прививочной кампании, идущей с конца 2020 года, в стране было использовано 132,63 млн препаратов различных производителей. Полный курс вакцинации от коронавируса прошли 65 млн человек.

С февраля 2020 года в Мексике было лабораторно подтверждено 3,88 млн случаев заражения, 294 246 заболевших умерли.

С понедельника в пяти расположенных на севере штатах действует средний уровень эпидемической угрозы.

В остальных 27 регионах ограничения, введенные для предотвращения распространения инфекции, по-прежнему остаются на самом низком уровне.