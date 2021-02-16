Мексика подаст Совбезу ООН жалобу на неравный доступ к вакцинам от COVID

Мексика намерена подать Совбезу ООН жалобу на неравный доступ к вакцинам от COVID. Официальный Мехико выступает за то, чтобы все страны могли вакцинировать свое население.

Об этом заявил министр иностранных дел Марсело Эбрард, передает Reuters .

По его словам, в среду от имени Мексики и Латинской Америки выразят обеспокоенность по поводу неравного доступа к вакцинам.

"В странах, производящих вакцины, очень высокий уровень вакцинации, а в странах Латинской Америки и Карибского бассейна - гораздо меньше", - заявил Эбрард.

В то же время президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сказал, что правительство хотело бы, чтобы ООН решила проблему накопления вакцин и справедливости, чтобы "все страны имели возможность вакцинировать свое население".