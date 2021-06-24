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Мексика подарит 400 тысяч доз вакцины AstraZeneca трем странам Центральной Америки

Автор: Дмитрий Кузнецов

Мексика подарит Гватемале, Гондурасу и Сальвадору 400 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Препарат доставят военные самолеты.

Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным издания, Гватемала и Гондурас получат по 150 тысяч доз, а Сальвадор - 100,8 тысячи уколов.

На данный момент в Гватемале 3,8% получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. В Гондурасе этот показатель составляет 4,9%, а в Сальвадоре - 22,3%.

К настоящему времени в этих странах используют вакцины AstraZeneca, Moderna, Pfizer, "Спутник V", Janssen и Sinovac.

Ранее Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) призвала страны поделиться избыточными дозами вакцины, предупредив, что, если распространение COVID-19 продолжится нынешними темпами, то "пройдут годы, прежде чем вирус будет взят под контроль в Северной и Южной Америке".

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ВакцинаМексикаКоронавирус