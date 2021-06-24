Мексика подарит 400 тысяч доз вакцины AstraZeneca трем странам Центральной Америки

Мексика подарит Гватемале, Гондурасу и Сальвадору 400 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Препарат доставят военные самолеты.
Об этом сообщило агентство Reuters.
По данным издания, Гватемала и Гондурас получат по 150 тысяч доз, а Сальвадор - 100,8 тысячи уколов.
На данный момент в Гватемале 3,8% получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. В Гондурасе этот показатель составляет 4,9%, а в Сальвадоре - 22,3%.
К настоящему времени в этих странах используют вакцины AstraZeneca, Moderna, Pfizer, "Спутник V", Janssen и Sinovac.
Ранее Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) призвала страны поделиться избыточными дозами вакцины, предупредив, что, если распространение COVID-19 продолжится нынешними темпами, то "пройдут годы, прежде чем вирус будет взят под контроль в Северной и Южной Америке".