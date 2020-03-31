Мексика объявила чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

Правительство Мексики приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с ростом количества случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

Такое решение было принято после того, как количество заболеваний превысило 1000. На данный момент в Мексике подтвердили 1094 случая COVID-19. Из них 28 стали летальными.

Ограничительные меры, в частности, включают в себя запрет на собрания более 50 человек.

"Это относится строго к людям старше 60 лет, тем, у кого гипертония, диабет или беременность, независимо от того, считается ли их работа важной", - сказал заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гател.

В случае нарушения граждане будут привлекаться к административной или уголовной ответственности. Режим ЧС введен в Мексике до 30 апреля.

Также РБК-Украина писало, что в Черногории ввели комендантский час для борьбы с распространением коронавируса. Комендантский час будет действовать с 19:00 вечера и до 5:00 утра в будни, и с 1 ночи до 5 утра с субботы по понедельник.

Кроме этого ограничительные меры продлила Финляндия. Так карантин будет продлен в стране до 13 мая, а ограничения для общепитов и массовых собраний продлятся до 31 мая.