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Мексика в четверг начнет вакцинацию от коронавируса

Мехико, Среда 23 декабря 2020 18:51
Мексика в четверг начнет вакцинацию от коронавируса
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Мексике в четверг, 24 декабря, начнут вакцинацию от коронавируса. Пациентам будут колоть препарат Pfizer.

Об этом сообщает Reuters.

В среду в столицу Мехико прибыл первый рейс с вакцинами разработки Pfizer и BioNTech. В четверг процесс начнется в Мехико и в Сальтильо на севере страны. Вакцины развезут по прививочным пунктам в сопровождении военных.

Первыми собираются привить медиков, а затем пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями.

Ранее в Швейцарии началась программа вакцинации населения от коронавируса. Прививку делают препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

Напомним, президент Сербии Александар Вучич заявил, что с 24 декабря в стране начинается вакцинация населения от COVID-19.

Кроме того, в Греции программа массовой вакцинации от COVID-19 начнется в феврале и должна быть завершена к лету.

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