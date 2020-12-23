Мексика в четверг начнет вакцинацию от коронавируса

Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)

В Мексике в четверг, 24 декабря, начнут вакцинацию от коронавируса. Пациентам будут колоть препарат Pfizer.

Об этом сообщает Reuters.

В среду в столицу Мехико прибыл первый рейс с вакцинами разработки Pfizer и BioNTech. В четверг процесс начнется в Мехико и в Сальтильо на севере страны. Вакцины развезут по прививочным пунктам в сопровождении военных.

Первыми собираются привить медиков, а затем пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями.

Ранее в Швейцарии началась программа вакцинации населения от коронавируса. Прививку делают препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

Напомним, президент Сербии Александар Вучич заявил, что с 24 декабря в стране начинается вакцинация населения от COVID-19.

Кроме того, в Греции программа массовой вакцинации от COVID-19 начнется в феврале и должна быть завершена к лету.