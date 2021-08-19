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Механизм COVAX выделил КНДР почти 3 млн доз вакцины Sinovac

Автор: Сергей Пышкин

Глобальная инициатива COVAX предложила КНДР 2,7 млн доз китайских вакцин Sinovac. Если страна согласится - ВОЗ и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) будут работать над предложением к Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NK News.

Напомним, что в мае текущего года КНДР должна была получить 1,7 млн доз вакцины AstraZeneca, однако поставка была отложена. В GAVI отметили, что это было связано с проблемами в технической подготовленности страны и недостаточным объемом поставок в мире.

В конце концов, если на этот раз КНДР согласится получить препараты - ВОЗ и ЮНИСЕФ начнут работать над повторным предложением к GAVI.

Добавим, что в декабре 2020 года Северная Корея заявила о заинтересованности в присоединении к программе распространения вакцин против коронавируса среди стран с низкими доходами.

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КНДРВакцинаКоронавирус