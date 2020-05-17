Меган Маркл не просто так покинула Британию: интересные подробности

Помощники Меган и Гарри подали заявки на регистрацию товарных знаков на такие предметы одежды как юбки, дождевики, носки и куртки, а также на канцелярские товары, включая тетради, ручки и переплеты. Об этом информирует издание "Express".

Есть вероятность, что, помимо того, супружеская пара начнет самостоятельно публиковать статьи, журналы, создавать телевизионные шоу, подкасты и фильмы, имеющие образовательную ценность.

Эксперт по брендингу Бен Каплан призвал королевских наблюдателей не принимать все заявки. По его словам, некоторые из заявлений, заполненных командой Меган и Гарри, были поданы в качестве защитной меры, чтобы не дать другим возможность получить прибыль от названия своего нового бренда.

"Чтобы заполнить заявку на товарный знак, их адвокатам нужно было иметь общее представление о видах деятельности, которые они могли бы осуществлять, но только на очень высоком уровне", - указано в сообщении.

В скором времени станет понятно более конкретно о том, в каком направлении будут двигаться Меган Маркл и принц Гарри. В любом случае, они не случайно переехали из Великобритании.

Напомним, что принцы Гарри и Уильям помирились.

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