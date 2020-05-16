Меган Маркл и принц Гарри поразили своим первым выходом в свет со времени карантина

Меган Маркл и принц Гарри совершили свой первый выход в свет со времени начала карантина из-за пандемии коронавируса. Хотя супруги после переезда в США, где нашли для себя роскошный особняк с бассейном в Малибу в Калифорнии, уже совершали тайные "вылазки" чтобы помочь волонтерам, в этот раз открыто показались перед публикой.

Бывшие герцог и герцогиня приняли участие в ежедневной встрече для работников психиатрических служб в Crisis Text Line. Эта благотворительная инициатива предлагает круглосуточную поддержку для тех, кто находится в кризисной ситуации на всей территории Великобритании.

Служба была создана в 2013 году. Глобальная некоммерческая организация Crisis Text Line помогает предоставлять бесплатные и конфиденциальные текстовые услуги по охране психического здоровья нуждающимся лицам. В прошлом году вместе с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон герцоги Сассекские помогли с запуском филиала компании в Британии - Shout. Королевский фонд выделил на это около 5 миллионов долларов. Об этом передает Global News.

Нынешнее общение происходило в режиме видеоконференции через Zoom.

То, что члены британской королевской семьи подключатся к дискуссиям, никто из добровольцев из команды организации не ожидал.

Один из рабочих Рикки Нил поделился фотографией в Instagram на фоне компьютера, на экране которого можно увидеть принца с женой.

"Не каждый день Меган и Гарри участвуют в вашем собрании сотрудников и отстаивают работу, которую вы делаете", - подписал он снимок.

Меган Маркл и принц Гарри участвуют в конференции работников психиатрических служб (Фото: twitter.com/MeghansMirror)

Меган выглядела свежей и светящейся, на ней была одна из фирменных голубых блузок на пуговицах.

Как отмечают в популярном модном блоге MeghansMirror, посвященному гардеробу Маркл, герцогиня продолжает демонстрировать свой заметно более легкий и "урезанный" стиль с тех пор, как в марте переехала в Лос-Анджелес с принцем Гарри и их маленьким сыном Арчи.

Ранее мы писали о том, что 6 мая наследник герцога и герцогини Сассекских принц Арчи отпраздновал свой первый день рождения. Меган Маркл и принц Гарри, которые сейчас живут в роскошном особняке с бассейном в Малибу (Калифорния, США), в честь праздника записали для поклонников милое видео. Таким образом вся семья приняла участие в благотворительной кампании Save the Stories в Британии и Штатах, цель которой оказать необходимую поддержку детям, пострадавшим от пандемии COVID-19.