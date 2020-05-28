Меган Маркл и принц Гарри обратились в полицию за помощью: семье грозит опасность

Меган Маркл и принц Гарри (коллаж: РБК-Украина)

Меган Маркл и принц Гарри волнуются из-за безопасности своей семьи

Меган Маркл и принц Гарри обратились в полицию Лос-Анджелеса за помощью. Королевские "беглецы" считают, что их семье грозит опасность. Дело в том, что папарацци добрались до коттеджа, где пара живет с сыном Арчи, с помощью дронов, которые в большом количестве летают над их особняком.

Несмотря на то, что жилой комплекс Beverly Ridge Estates, где Меган и Гарри арендуют роскошный особняк, находится под охраной, ничто не мешает запускать над их домом квадрокоптеры.

Меган Маркл и принц Гарри считают, что папарацци нарушают их право на частную жизнь, пишет Daily Beast.

Интересно, что возле дома расположен большой бассейн, терраса, просторный дворик с фонтаном, но свободно купаться, загорать и простои дышать свежим воздухом семейство не может, ведь они тут же попадут в объективы.

Отметим, что Меган и Гарри считают, что беспилотники могут использовать не только папарацци, но и... террористы. Ведь угрозы в адрес Маркл поступали еще до ее свадьбы с Гарри.

Супруги заявили, что дроны над их домом летают с завидной регулярностью - их видели 9, 19, 20, 21 и 25 мая. А некоторые беспилотники даже приблизились на расстояние не больше шести метров.

"Они - реальные люди, реальная семья… Они не просят особого отношения к себе. Они просто хотят, чтобы уважали их право на безопасность, которую можно ожидать в своем собственном доме", - говорят друзья Меган и Гарри.

Особняк, где живут Меган и Гарри в США (фото: Daily Mail)

Ирония судьбы заключается в том, что именно из-за преследований папарацци, жертвой которых некогда стала мама Гарри принцесса Диана, внук Елизаветы II и его супруга сбежали из Британии. По крайней мере, это стало одной из весомых причин.

Отметим, что над территорией Виндзорского замка, где ранее проживали Меган и Гарри в Фрогмор-коттедже дроны запускать запрещается. А также делать несанкционированные фото детей из семьи.

А вот в США у Меган и Гарри подобной защиты нет. Их допекают не только беспилотники. Стоит семейству только выти из дома, за ними повсюду следуют фотографы - пешком и на транспорте.

Ранее мы писали, что Меган Маркл заявила о заговоре против нее со стороны королевской семьи.

Также сообщалось, что Меган Маркл и принца Гарри обвинили в воровстве 53 млн долларов.

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Автор: Светлана Мащенко