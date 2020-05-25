Меган Маркл оказала принцу Гарри невероятную поддержку: что произошло

Меган Маркл давно "прославилась" своими неоднозначными выходками. Во всех неприятностях, которые происходили в королевской семье, обвиняли бывшую актрису. Однако инсайдер рассказал, как дела обстоят на самом деле.

В книге "Путь к свободе" утверждается, что решение покинуть королевскую семью и переехать в Америку принял сам принц Гарри, а не его жена-американка, как это принять считать.

Гарри не нравится придуманный прессой термин Мегзит, поскольку это это подразумевает, что движущей силой подобного поступка стала Меган. Однако это вовсе не так.

"Правда состоит в том, что Гарри чувствовал себя несчастным уже очень, очень давно. Он хотел двигаться в том направлении, в котором они в итоге пошли. И рассматривал такую возможность более года. Меган поддержала решение Гарри. Но она не единожды спрашивала его, уверен ли он в том, чего хочет", - рассказал инсайдер издательства.

Приятели Гарри также неоднократно говорили, что, по словам принца, переезд за океан был необходим, поскольку он осознал, что в Британии к Меган никогда не будут "справедливо относиться". Таким образом, Гарри решил оградить свою супругу от недоброжелателей и он был готов понести потери, отказавшись от королевского титула.

Напомним, что Меган Маркл подготовила принцу Гарри сказочный сюрприз. На вторую годовщину брака герцогиня Сассекская сделала мужу открытку ручной работы, написав в ней о своей любви.

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