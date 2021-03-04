Медзакупки о вакцине Sinovac: первую партию должны поставить не позднее 7 марта

Согласно контракту первая партия китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac должна быть поставлена в Украину до 7 марта. При этом она будет принята лишь в том случае, если будет подтверждена ее эффективность.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили в государственном предприятии "Медицинские закупки Украины".