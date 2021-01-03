В "Медзакупках" объяснили формирование цены на вакцину от COVID-19 для Украины

Фото: вакцина (Виталий Носач/РБК-Украина)

Государственное предприятие "Медицинские закупки" объяснило формирование цены на вакцину от коронавируса для Украины. ГП разъяснило, почему цена для Индонезии почти на четверть ниже цены вакцины для Украины.

Об этом написал глава "Медицинских закупок" Арсен Жумадилов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в открытых источниках относительно цены на вакцину CoronaVac (Sinovac) по состоянию на сегодня доступны две цифры. Первая из них - 59,5 долларов за две дозы.

"По такой цене правительственные службы города Jiaxing (Китай) предлагали вакцину жителям города. Стоимость одной дозы составляла 29,75 доллара за единицу. С учетом цены, что есть у Украины (17,85 доллара), поводом для беспокойства эта информация быть не может", - подчеркнул глава ГП.

Вместе с тем для Индонезии цена составит 13,57 доллара за одну дозу, что почти на четверть ниже цены вакцины для Украины.

"Здесь нужны разъяснения. Индонезия выступила не просто заказчиком товара, но заранее предложила площадку для клинических испытаний вакцины-кандидата. Государственная фармацевтическая PT Bio Farma выступила партнером компании Sinovac для проведения третьей фазы клинических испытаний", - написал Жумадилов.

Он отметил, что такое партнерство, как правило, включает ранний доступ к информации, к производимым объемам, а также гибкие условия ценообразования.

"Во-вторых, Индонезия заказывает не 1,9 млн доз, как Украина. И даже не 50 млн доз как Турция. Индонезия заказала объем продукции, эквивалентный 140 млн дозам вакцины. Очевидно, что переговорная позиция азиатов при этом является в разы сильнее, чем у украинского закупщика", - пояснил директор ГП.

Жумадилов добавил, что Индонезия покупает вещество "in bulk". То есть вторичную упаковку, маркировку, контроль серий выполняют индонезийцы.

Напомним, в "Медзакупках" заявили, что министр здравоохранения Максим Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса для Украины и таким образом превысил свои полномочия.

Как писало РБК-Украина, первая партия вакцин Sinovac Biotech будет поставлена ​​в Украину в течение 30 дней после ее официальной регистрации. Первый транш составит 700 тысяч доз.