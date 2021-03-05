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"Медзакупки" до сих пор не получили документов на вакцину Sinovac

Автор: Андрей Козловский

Государственное предприятие "Медзакупки Украины" назвало неточной распространенную СМИ информацию относительно поставок вакцины против COVID-19 компании Sinovac Biotech Ltd. В ведомстве заявили, что и до сих пор не получили полного пакета определенных договором документов.

Об этом говорится в сообщении государственного предприятия "Медзакупки".

Как сообщается, договором определена обязанность контрагента осуществить поставку первой партии в 700 тысяч доз не позднее чем через 30 дней после регистрации вакцины в одной из указанных в перечне стран. Согласно условиям договора о закупке первая партия должна быть передана и принята Украиной не позднее 7 марта.

Кроме того, не менее чем за три рабочих дня до даты поставки поставщик обязан предоставить заказчику свидетельство о регистрации продукции в Украине. Соответствующая регистрация может быть проведена в рамках специальной процедуры, определенной ст. 9-2 ЗУ "О лекарственных средствах".

"Нам известно о рассмотрении обращения заявителя о регистрации вакцины производства компании Sinovac Biotech Ltd. уполномоченными органами. Поскольку сейчас отсутствует информация о регистрации, мы понимаем, что процесс рассмотрения документов и принятия решения Минздрава продолжается", - говорится в сообщении.

Сейчас в ведомстве ожидают от поставщика предоставления полного пакета документов, определенных договором.

Напомним, ранее в фармацевтической компании "Лекхим", которая является представителем Sinovac, заявили, что вакцину от коронавируса китайской компании планируют поставить в Украину до 15 марта.

При этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что вакцину Sinovac должны поставить в Украину до 6 марта, но сроки могут быть смещены.

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