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Медведєв знову захотів вбити Зеленського. В ОП висміяли його погрози

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Україна, Середа 03 травня 2023 21:10
Медведєв знову захотів вбити Зеленського. В ОП висміяли його погрози Фото: заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв (kremlin.ru)
Автор: Наталія Кава

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив про необхідність фізичного усунення президента України Володимира Зеленського. Такою є його реакція на вибухи в районі Кремля в ніч на середу, 3 травня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Після сьогоднішнього теракту не залишилося жодних варіантів, окрім фізичного усунення Зеленського та його кліки. Він не потрібен навіть для підписання акта беззастережної капітуляції", - написав Медведєв.

Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter влучно висміяв його погрози.

"На будь-яку загрозливу заяву типового російського суб’єкта "Медведєва", особливо про "фізичне знищення", є блискуча фінська ремарка: Tyhjät tynnyrit kolisevat enite", - написав подоляк.

Варто зауважити, що даний вислів у перекладі українською звучить так: "Порожня бочка дужче гримить" або - "У порожній бочці і дзвону багато".

Нагадаємо, сьогодні вночі в районі Кремля пролунали вибухи.

У Росії нафантазували, що Україна нібито намагалася завдати удару по Кремлю.

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, "атака" дронів на Кремль, в якій росіяни звинувачують Україну, може свідчити про підготовку Москвою масштабного теракту.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не здійснювала жодних "атак" на Кремль та російського диктатора Володимира Путіна. Держава використовує зброю для захисту своєї території.

Головне про "атаку дронів" і з якою метою Кремль звинуватив Україну - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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