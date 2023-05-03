Медведєв знову захотів вбити Зеленського. В ОП висміяли його погрози

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив про необхідність фізичного усунення президента України Володимира Зеленського. Такою є його реакція на вибухи в районі Кремля в ніч на середу, 3 травня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Після сьогоднішнього теракту не залишилося жодних варіантів, окрім фізичного усунення Зеленського та його кліки. Він не потрібен навіть для підписання акта беззастережної капітуляції", - написав Медведєв.

Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter влучно висміяв його погрози.

"На будь-яку загрозливу заяву типового російського суб’єкта "Медведєва", особливо про "фізичне знищення", є блискуча фінська ремарка: Tyhjät tynnyrit kolisevat enite", - написав подоляк.

Варто зауважити, що даний вислів у перекладі українською звучить так: "Порожня бочка дужче гримить" або - "У порожній бочці і дзвону багато".