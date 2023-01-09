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У Путіна запропонували "тиху розправу над зрадниками Росії"

Фото: заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв (facebook.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Росії пропонує карати зрадників за "особливими правилами воєнного часу" за допомогою "тихих груп".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

Він зазначив, що на просторах інтернету відновилася дискусія про те, "як бути зі зрадниками, що перейшли на бік ворога і бажають загибелі своєї Вітчизни", зокрема так званою інтелектуальною елітою.

За словами Медведєва, "пішла серйозна розмова між начальниками, як діяти: "за законом" чи "за справедливістю".

"Звичайно, тільки за законом. А от якщо закон не працює або не досягає мети, то за особливими правилами воєнного часу. Згадаймо досвід Великої Вітчизняної та й інших країн. У часи війн завжди були такі спеціальні правила. І тихі групи бездоганно непомітних людей, які їх результативно виконують", - додав він.

Нагадаємо, раніше Медведєв пропонував позбавити доходів громадян, які виїхали з Росії, і не пускати назад "до кінця їхніх днів".

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Дмитро МедведєвРосійська Федерація