Медведчука оставили под арестом, а Pfizer разрабатывает вакцину против "Дельта" штамма: новости за 9 июля

Народному депутату Виктору Медведчуку продлили домашний арест, в Pfizer заявили о начале разработки вакцины против "Дельта" штамма коронавируса, сборная Италии изолировалась из-за коронавируса за два дня до финала Евро-2020. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 9 июля - в материале РБК-Украина.

Медведчук остается под домашним арестом еще на два месяца

Печерский районный суд Киева продлил домашний арест народному депутату Виктору Медведчуку. Его подозревают в государственной измене.

Медведчука оставили под домашним арестом до 7 сентября. Ему запрещено покидать место жительства, за исключением необходимости оказания медицинской помощи.

В Pfizer заявили о начале разработки вакцины против "Дельта" штамма коронавируса

В Pfizer и BioNTech заявили о разработке специальной вакцины против "Дельта" штамма коронавируса. Исследования могут начаться уже в августе. Отмечается, что первая партия вакцины для испытания уже готова.

"В то время как Pfizer и BioNTech считают, что третья доза BNT162b2 имеет потенциал для сохранения максимального уровня защиты против всех известных в настоящее время штаммов, включая Delta, в компании остаются бдительными и разрабатывают обновленную версию вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19", - говорится в заявлении.

В Кабмине рассказали, кого переведут на накопительную пенсию

Второй уровень пенсионной системы будет обязательным, но не для всех. Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, какие категории украинцев обязательно будут переведены на накопительную пенсию.

"Что такое обязательная накопительная пенсионная система? Все официально трудоустроенные люди - застрахованные лица - будут участниками этой системы, то есть они будут иметь свои пенсионные накопительные счета, куда будут отчисляться средства с их зарплаты", - сказала министр.

Зеленский назначил нового пресс-секретаря: кто заменил Мендель

Президент Владимир Зеленский назначил своего нового пресс-секретаря. Им стал журналист и телеведущий Сергей Никифоров.

В то же время глава государства издал указ об увольнении Юлии Мендель с должности своего пресс-секретаря. То есть 9 июля Мендель официально покинула этот пост. \

В Ивано-Франковской области госпитализировали троих детей с укусами змей, они в реанимации

В Ивано-Франковской области трое детей госпитализированы из-за укусов змей. Они находятся в реанимации.

Ребенка 2005 года рождения доставили в больницу с анафилактическим шоком вследствие укуса змеи. Он находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

Также ребенка 2009 года рождения укусила змея за правую руку. Ее госпитализировали в КНП "ОДКБ". Пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии. Кроме того, сообщается, что на детской площадке змея укусила ребенка 2005 года рождения. Пострадавший также находится в реанимации КНП "ОДКБ" в тяжелом состоянии.

Запуск рынка земли: в каких областях больше всего покупают участков

В Украине с 1 июля состоялся запуск рынка земли. За это время больше всего земучастков приобрели в Винницкой и Полтавской областях.

На сегодня в Украине осуществлене около 400 сделок, связанных с землей.

Сборная Италии изолировалась из-за коронавируса за два дня до финала Евро-2020

Сборная Италии по футболу закрылась на базе после того, как среди журналистов обнаружили коронавирус. Трое журналистов дали положительный результат.

Из-за троих подтвержденных случаев коронавируса у итальянских журналистов вся команда была помещена в так называемый "сверхбезопасный пузырь". При этом, ни у одного игрока не зафиксировали коронавирус. Сейчас выполняются все меры предосторожности.

Атмосферный фронт затянет в Украину грозовые дожди: где будет заливать

Погода в Украине в субботу, 10 июля, сохранится жаркой, при этом некоторые регионы окажутся под влиянием фронтальной системы циклона Arno, что приведет к осадкам в виде грозовых дождей.