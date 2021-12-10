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Медучреждение на Закарпатье исключили из проводящих прививки против COVID: Ляшко назвал причину

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Киев, Пятница 10 декабря 2021 10:03
Медучреждение на Закарпатье исключили из проводящих прививки против COVID: Ляшко назвал причину Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Каждая прививка от коронавируса внесена медицинскими работниками в электронную систему здравоохранения, как предусматривают нормативно-правовые акты Минздрава. Есть учреждения здравоохранения, работники, которых не читают алгоритмы министерства, и не слышат предупреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

По его словам, эти учреждения сознательно нарушают лицензионные условия осуществления медицинской деятельности, поэтому будут наказаны.

"Вчера одно заведение в Закарпатской области, которое придумало себе процесс "анонимной вакцинации" было исключено мной из перечня учреждений здравоохранения, которые проводят прививки против COVID", - отметил Ляшко.

То есть в это заведение с сегодняшнего дня запрещено передавать вакцину закупленную за средства государственного бюджета или доставленную в рамках глобальной инициативы COVAX, отметил министр здравоохранения.

"Дополнительно это заведение будет тщательно проинспектировано лицензионной комиссией министерства на предмет соблюдения лицензионных условий", - добавил он.

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