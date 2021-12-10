Медучреждение на Закарпатье исключили из проводящих прививки против COVID: Ляшко назвал причину

Каждая прививка от коронавируса внесена медицинскими работниками в электронную систему здравоохранения, как предусматривают нормативно-правовые акты Минздрава. Есть учреждения здравоохранения, работники, которых не читают алгоритмы министерства, и не слышат предупреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

По его словам, эти учреждения сознательно нарушают лицензионные условия осуществления медицинской деятельности, поэтому будут наказаны.

"Вчера одно заведение в Закарпатской области, которое придумало себе процесс "анонимной вакцинации" было исключено мной из перечня учреждений здравоохранения, которые проводят прививки против COVID", - отметил Ляшко.

То есть в это заведение с сегодняшнего дня запрещено передавать вакцину закупленную за средства государственного бюджета или доставленную в рамках глобальной инициативы COVAX, отметил министр здравоохранения.

"Дополнительно это заведение будет тщательно проинспектировано лицензионной комиссией министерства на предмет соблюдения лицензионных условий", - добавил он.