В медцентр Кабула поступило около 60 раненых из аэропорта, шестеро из них скончались

В итальянский хирургический центр в Кабуле Emergency поступило около 60 раненых из аэропорта столицы Афганистана. Шестеро из них скончались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter медцентра.

"На данный момент в наш хирургический центр в Кабуле прибыло около 60 пациентов, получивших ранения в результате нападения в аэропорту", - говорится в сообщении.

Ранее в центре сообщили о 30 поступивших раненых. Шестеро из них скончались.