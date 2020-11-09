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Медицинская система выдержит 15-20 тысяч больных COVID-19 в сутки, - Ляшко

Автор: Ульяна Безпалько

Медицинская система Украины способна выдержать 15-20 тысяч заболевших COVID-19 в сутки. Более 20 тысяч случаев в сутки система здравоохранения уже не выдержит.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Крайняя мера: введет ли власть жесткий "локдаун" в Украине".

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, даже сценария, когда в сутки есть 15-20 тысяч случаев, лучше не допускать.

"Любая система здравоохранения небезгранична и ключевым должно быть соблюдение санитарных норм. Наша задача - готовиться к самым пессимистическим сценариям. Когда мы говорим, что вышли на цифры 7-8 тысяч в сутки, то наша задача - переориентировать систему здравоохранения от предотвращения болезни к уменьшению смертности", - сказал Ляшко.

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В парламентском комитете по вопросам здоровья отмечают, что медсистема Украины не стоит на месте, однако более 20 тысяч случаев в сутки выдержать будет не способна.

"Постоянно создаются дополнительные кровати в больницах, обустраиваются полевые госпитали, ежедневно наращивается мощность медицинской системы. На сегодняшний день мы понимаем, что она может справиться с 15-20 тысяч больных в сутки. Но если будет больше 20 тысяч - к этому наша система на сегодня не готова", - объяснил глава комитета Михаил Радуцкий.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство планирует ввести новый карантин. Подробнее о возможных изменениях читайте в материале РБК-Украина.

Также РБК-Украина писало, что ученые прогнозируют в Украине к середине ноября 11 тысяч случаев заражения коронавирусом в сутки.

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