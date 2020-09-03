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Медиков заставляют скрывать коронавирус. Зеленский поручил Минздраву разобраться

Автор: Дмитрий Левицкий

Во время селекторного совещания президенту Владимиру Зеленскому рассказали о случаях сокрытия коронавируса у медицинских работников. Глава государства поручил Министерству здравоохранения разобраться с этой ситуацией.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Как рассказали президенту, главные врачи некоторых медицинских учреждений заставляют персонал скрывать заражение коронавирусом на работе, чтобы избежать административного наказания для больниц.

"Это опасная и недопустимая ситуация. Минздрав должен безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больниц заставляет врать и скрывать заражение коронавирусом", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в начале августа вспышка коронавируса произошла в Херсонской городской больнице имени Лучанского, там инфицирование подтвердили у пациентов и медиков.

Также РБК-Украина писало о вспышке коронавируса в клиническом родильном доме в Сумах, там заболевание подтвердили у четырех медработник.

Добавим, за минувшие сутки в Украине выявили более 2400 новых случаев заболевания коронавирусом, также зафиксировали наибольшее количество летальных случаев.

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