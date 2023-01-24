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Медики виявили у ув'язненого Саакашвілі COVID-19

Фото: бывший глава Одесской ОГА Михайло Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталія Кава

Медики підтвердили у колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі захворювання COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова адвоката політика Шалву Хачапурідзе.

За його словами, коронавірус у Саакашвілі було виявлено сьогодні, 24 січня. Хачапурідзе також заявив, що має намір відвідати його.

Нагадаємо, у партії "Єдиний національний рух" сподіваються на те, що вдасться звільнити екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі з в'язниці. Там заявили, що наразі той терміново потребує лікування.

Додамо, також відомо, що стан Саакашвілі значно погіршився, але влада Грузії відмовилася відправити його на лікування за кордон.

Після чого в Офісі українського президента попросили Грузію віддати Саакашвілі на лікування.

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ГрузіяМіхеіл СаакашвіліКоронавірус