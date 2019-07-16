Медики установили причину отравления детей в Одесской области

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С отравлением в больницы были доставлены 54 ребенка и 3 взрослых

Медики установили причины массового отравление детей в Сергеевке (Одесская область), которое произошло 11 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

По результатам проверки, медики установили, что причиной массового отравления в детском санатории "Медик-2" в Белгород-Днестровском районе было нарушение санитарного состояния и требований к приготовлению пищи.

"Как результат таких нарушений произошло инфицирование детей, что подтверждается выделением от больных и в пробах пищевой продукции, которую потребляли дети, шигеллы Флекснера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время лабораторных исследований, в готовой продукции, а также смывов с кухонных столов и принадлежностей был обнаружен возбудитель шигельоза. Этот же возбудитель был выявлен у 8-ми больных детей.

Кроме того, специалисты выявили ряд грубых нарушений санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов, а именно - нарушение температурных режимов в холодильниках и отсутствие дезинфицирующих средств. Также были выявлены факты приготовления блюд, которые не входили в перечень меню, которое было согласовано для заведения.

Напомним, ранее сообщалось, что в поселке Сергеевка в Одесской области с симптомами отравления были госпитализированы 54 ребенка и 3 взрослых. Массовое отравление было зафиксировано в детском оздоровительном спортивном лагере "Медик-2". В лагере находились 226 детей в возрасте от 7 до 14 лет.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 14 июля в медицинских учреждениях находились 15 человек, пострадавших от отравления в Сергеевке. В частности, в больницах находились 14 детей.