Медики, силовики и учителя: кто первым получит вакцину от COVID-19

После того, как мире появится эффективная вакцина от COVID-19, первыми в Украине ее получат медики, силовики и учителя. Затем начнут прививать пожилых украинцев.

Об этом в интервью "Українському радіо" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, в первую очередь вакцину получат профессиональные группы риска.

"… мы говорим о врачах, силовых структурах, учителях. В дальнейшем это люди из группы риска медицинской, там, где больше всего фиксируется летальность после инфицирования кронавирусной болезнью - это люди старшего, преклонного возраста, а в этой группе - люди с сопутствующими хроническими патологиями", - отметил Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что Украине предложат специальную цену на вакцину от COVID-19, поскольку она входит в перечень стран, в отношении которых будет применен международный механизм, гарантирующий обеспечение вакциной.

На сегодня известно об успешных испытаниях вакцины фармацевтической компании Pfizer. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус считает ее очень многообещающей, а также рассчитывает, что эффективная вакцина появится уже до конца 2020 года.