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Медики в Греции протестуют против обязательной вакцинации от COVID-19

Автор: РБК-Украина

В среду, 3 ноября, в центре столицы Греции Афин медики устроили протест против обязательных прививок от COVID-19. Акция связана с тем, что накануне греческое правительство усилило карантинные ограничения для невакцинированных граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Возле здания парламента собрались около 300 демонстрантов с транспорантами, которые скандировали лозунги. Они протестовали против правил, требующих отстранения от работы невакцинированных медицинских работников.

Медики подчеркнули, что не выступают против прививок, а лишь не поддерживают принудительную вакцинацию. В частности, в стране ввели правила, что обязательную вакцинацию должны пройти медицинские работники и персонал домов престарелых.

Отмечают, что за предыдущие сутки Греция побила антирекорд - в стране зарегистрировали 6 700 новых случаев COVID-19, а 59 из них были со смертельным исходом. Всего за время пандемии в стране зафиксировали более 750 тысяч случаев заражений и более 16 тысяч смертей.

По состоянию на сегодня, около 61% всего населения Греции полностью вакцинировано. Получить прививки имеют право граждане, достигшие 12 лет.

Напомним, 3 ноября в разных городах Украины прошли протесты против вакцинации от коронавируса.

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ГрецияВакцина