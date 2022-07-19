Мечтал о вставных зубах. СБУ взяла в плен рецидивиста, перешедшего на сторону врага

"Стал добровольцем из денежных мотивов. Чтобы я мог вставить себе зубы хоть немного. Как можно зубы вставить, если нигде ни работы нет, ничего. Взял и просто служил", - говорит захватчик, оставшийся в живых и попавший в плен в Северодонецке, 5 его товарищей-оккупантов погибли.

В СБУ добавляют, что пленный - бывший шахтер. Однако по специальности не работал давно.

Начиная с 2006 года трижды был осужден за торговлю наркотиками. И последний раз освободился только в 2021 году и сразу решил подзаработать денег для лечения зубов.