МЭА ухудшило прогноз спроса на нефть из-за распространения COVID-19

Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз спроса на нефть на 2020 год. Агентство ожидает, глобальный спрос на нефть в этом году упадет на 8,8 млн баррелей до 91,3 млн баррелей в сутки, в то время как месяцем ранее прогнозировалось снижение на 8,4 млн баррелей.

Об этом говорится в ежемесячном отчете агентства.

"Слабые данные и возобновление распространения COVID-19 в Европе и США заставили нас пересмотреть наш краткосрочный прогноз мирового спроса в сторону понижения", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, "маловероятно, что вакцины существенно повысят спрос до следующего года".

По прогнозу, в 2021 году спрос восстановится на 5,8 млн баррелей в сутки до 97,1 млн баррелей в сутки, что примерно на 3 млн баррелей в сутки ниже уровня до распространения COVID-19 в 2019 году.

Напомним, цена нефти марки Brent в среду, 11 ноября, превысила 45 долларов за баррель. Нефть подорожала до двухмесячного максимума надежде на эффективную вакцину против COVID-19.

Как сообщало РБК-Украина, мировые фондовые индексы взлетели до рекордных значений после того, как компания Pfizer 9 ноября заявила, что ее экспериментальная вакцина более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19.