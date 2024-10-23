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У США сталося масове отруєння в McDonald's: що відомо

США, Середа 23 жовтня 2024 16:54
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У США сталося масове отруєння в McDonald's: що відомо Фото: У США люди отруїлися в McDonald's (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

McDonald's опинився в епіцентрі масового отруєння у США. Акції найбільшої у світі мережі швидкого харчування впали вже на понад 6%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Через спалах кишкової інфекції в McDonald's отруїлися вже майже 50 людей. Наразі серед постраждалих вже 10 відвідувачів госпіталізували, зокрема одна людина померла.

За словами офіційних осіб, спалах кишкової палички спричинив штам E. coli O157:H7. Саме він був джерелом спалаху 1993 року, який забрав життя чотирьох дітей після поїдання недосмажених гамбургерів у ресторанах "Jack in the Box".

Випадки отруєння зареєстрували вже у 10 штатах. Найбільше людей постраждало в Колорадо та Небрасці.

В рамках розслідування було виявлено, що всі хворі їли "Роял Чизбургер". Конкретний інгредієнт, що спричинив хворобу, досі не ідентифікували. Проте слідчі зазначають, що це може бути нарізана цибуля або котлета з яловичини.

За словами Білла Марлера, адвоката із безпеки харчових продуктів США, саме цибуля була пов’язана з попередніми спалахами інфекції. Бо отруєння яловичиною - менш вірогідне.

Зважаючи на обставини, у McDonald's заявили, що тимчасово вилучили "Роял Чизбургери" у постраждалих районах. Зокрема, у п'яти штатах США та в окремих регіонах ще семи штатів.

Нагадаємо, у Києві закривається один з найстаріших McDonald's. Заклад на Севастопольській площі став другим рестораном мережі закладів швидкого харчування, відкритим в Україні. Він почав працювати у 1997 році.

Раніше ми писали, що в одній зі шкіл Києва стався спалах кишкової інфекції. Частина дітей перебуває на стаціонарному лікуванні, інші лікуються амбулаторно під наглядом лікарів.

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