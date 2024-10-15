UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Мбаппе звинувачений у зґвалтуванні: футболіст побачив слід ПСЖ, "Реал" запідозрив фейк

Фото: Кіліан Мбаппе (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Нападник збірної Франції та мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе підозрюється у зґвалтуванні. Йому приписують злочин в одному з готелів Стокгольма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шведські видання Expressen та Aftonbladet.

Футболіст, який отримав незаплановану відпустку, через невиклик у національну команду на матчі Ліги націй, перебував з друзями у Швеції. З 9 до 11 жовтня компанія мешкала в готелі Bank у центрі Стокгольма.

За даними шведських ЗМІ, ймовірне зґвалтування сталося в четвер, 10 жовтня. Вечором того дня Мбаппе відвідав ресторан Chez Jolie, потім попрямував до нічного клубу V, після чого разом з друзями повернувся до готелю на чорному фургоні.

Заяву в поліцію про злочин жінка, ім'я якої не називається, подала 12 жовтня. Вона вказала на Мбаппе, як на злочинця. Розслідування розпочалося після того, як ймовірну потерпілу обстежили у місцевій лікарні.

Шведська прокуратура підтвердила, що веде розслідування у справі про зґвалтування в одному з готелів Стокгольма. Проте в офіційних заявах правоохоронців ім'я французької зірки не згадується.

Як Мбаппе відреагував на звинувачення

На 15 жовтня було призначене перше засідання судового слухання щодо позову Мбаппе проти його колишнього клубу – ПСЖ. Футболіст вимагає повернути йому невиплачені 55 млн євро заробітної плати та бонусів.

Саме з цією подією одноклубник Андрія Луніна пов'язує вкид про злочин. Про що він і написав в особистому Х.

"Фейкові новини! Це стає таким передбачуваним, якраз напередодні слухання, ніби випадково", – йдеться в дописі.

ПСЖ заявив, що ніяк не буде реагувати на цю заяву Мбаппе. "Реал" у свою чергу підтримав гравця – в мадридському клубі не сумнівається, що інформація про зґвалтування є фейковою.

Раніше топ-інсайдер заперечив чутки про безславний кінець кар'єри зірки "Реала".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РеалФранціяРозслідування