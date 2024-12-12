Мбаппе дізнався вирок суду в справі про зґвалтування

Усі підозри з французького спортсмена знято через брак доказів. Як пояснила старша прокурорка Марина Чиракова, що вела досудове слідство, обвинувачень футболісту висунуто не було.

"Під час розслідування було виявлено особу, обґрунтовано підозрювану в зґвалтуванні, і два випадки сексуальних домагань. Але, за моєю оцінкою, доказів недостатньо, і тому розслідування закривається", – зазначила вона.

Прокуратура ніколи публічно не називала підозрюваного в розслідуванні, але багато шведських ЗМІ писали про Мбаппе, який відвідав Стокгольм у жовтні під час перерви в чемпіонаті Іспанії.

Пригоди Мбаппе у Стокгольмі: що відомо

Футболіст, який отримав незаплановану відпустку, через невиклик у національну команду на матчі Ліги націй, перебував з друзями у Швеції. З 9 до 11 жовтня компанія мешкала в готелі Bank у центрі Стокгольма.

За даними шведських ЗМІ, ймовірне зґвалтування сталося в четвер, 10 жовтня. Вечором того дня Мбаппе відвідав ресторан Chez Jolie, потім попрямував до нічного клубу V, після чого разом з друзями повернувся до готелю на чорному фургоні.

Заяву в поліцію про злочин жінка, ім'я якої не називається, подала 12 жовтня. Вона вказала на Мбаппе, як на злочинця. Розслідування розпочалося після того, як ймовірну потерпілу обстежили у місцевій лікарні.

Тоді ж шведська прокуратура підтвердила, що веде розслідування у справі про зґвалтування в одному з готелів Стокгольма. Проте в офіційних заявах правоохоронців ім'я французької зірки не згадувалося.

Сам Мбаппе пов'язав звинувачення з тим, що на 15 жовтня було призначене перше засідання судового слухання щодо його позову проти колишнього клубу – ПСЖ. Футболіст вимагає повернути йому невиплачені 55 млн євро заробітної плати та бонусів.

"Фейкові новини! Це стає таким передбачуваним, якраз напередодні слухання, ніби випадково", – відреагував Мбаппе в особистому Х.