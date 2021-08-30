Mazda интригует новым логотипом в форме ротора двигателя Ванкеля с вписанной буквой "e"

В середине августа Mazda подала сразу несколько патентных заявок на товарные знаки, которые приоткрывают путь, по которому японский автопроизводитель будет двигаться в ближайшее время, расширяя свою модельную линейку.

Наибольший интерес вызывает заявка №2021-94756, за который скрывается совершенно новый логотип. Он представляет собой стилизованное изображение ротора двигателя Ванкеля в форме закругленного треугольника, внутри которого находится латинская "e".

Литера "e" недвусмысленно намекает, что новый логотип предназначен для отдельной линейки электрифицированных моделей Mazda. Причем речь идет как о чистых электромобилях, так и гибридах.

А вот общая форма логотипа в форме ротора интригует. Ранее Mazda прославилась широким использованием роторного двигателя Ванкела, но уже довольно длительное время компания делает ставку на классические поршневые ДВС семейства SKYACTIV, отличающиеся оригинальными решениями, а в случае бензиновых моторов еще и нетрадиционно высокой степенью сжатия.

Учитывая, что у роторного двигателя наряду с преимуществами (компактность, высокая удельная мощность) есть серьезные недостатки (малый ресурс, высокий расход топлива) вряд ли стоит ожидать, что Mazda вновь будет применять эти двигатели для гибридных моделей. Скорее всего это не более чем дань славному прошлому компании.

Другие патентные заявки касаются названий отдельной линейки моделей - также электрифицированных. Это e-SKYACTIV R-Energy (заявка №e-SKYACTIV R-HEV (заявка №e-SKYACTIV R-EV (заявка №

Как нетрудно догадаться, первая заявка - это общее название линейки электрифицированных моделей, два остальных предназначены для подзаряжаемых гибридов (HEV) и электромобилей (EV).

Каких-либо подробностей о сроках вывода на рынок новинок под новыми названиями и с новым логотипом Mazda пока не сообщает.