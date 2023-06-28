Майже тисяча вбитих росіян за добу. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 28 червня, склали 930 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 227 100 військових. Крім того, ЗСУ знищили 13 ББМ і 6 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 227100 (+930) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4036 од,

бойових броньованих машин - 7847 (+13) од,

артилерійських систем - 4089 (+6) од,

РСЗВ - 627 (+1) од,

засоби ППО - 387 (+1) од,

літаків - 314 од,

гелікоптерів - 308 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3499 (+7),

крилаті ракети - 1261 од,

кораблі /катери - 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6774 (+2) од,

спеціальна техніка - 563.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, окупанти і далі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямах, там тривають важкі бої. Протягом доби сталося понад 30 бойових зіткнень.

При цьому, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ має ініціативу під Бахмутом, а також українські військові успішно наступають на Запорізькому та Донецькому напрямах. Крім того, Сили оборони можуть проводити операції на територіях, затоплених внаслідок російського підриву Каховської ГЕС.