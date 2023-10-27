Майже до смерті побив чоловіка за відмову продати свою доньку: ще один окупант отримав підозру

Правоохоронці ідентифікували та повідомили про підозру російському військовому, який під час окупації Харківської області майже до смерті побив чоловіка за відмову продати загарбникам свою доньку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора .

За даними слідства, у квітні 2022 року у селі Первомайське Купʼянського району підозрюваний разом з іншими окупантами вирішив помститися місцевому мешканцю.

Помста була за те, що напередодні росіяни зупинили чоловіка разом з дружиною та малолітньою донькою на блокпосту. Військові побачили дитину та сказали, що дівчинка занадто красива і вони готові купити її за 200 тисяч російських рублів.

Батько дитини відмовився та почав конфліктувати із загарбниками. Після сварки вони сказали родині їхати далі. При цьому підозрюваний сильно здивувався, чому за таку суму чоловік не хоче віддати доньку.

Згодом окупанти приїхали до будинку родини та побили чоловіка ледве не до смерті за його "непокору". Після цього підозрюваний разом з іншими росіянами повели чоловіка на розстріл, а дружину змусили залишитись чекати вдома, бо пригрозили розстріляти і її.

Відвівши потерпілого до місцевого будинку культури, вони знову побили чоловіка, зробили постріл у повітря та відпустили його.

Окрім того, підозрюваний вишукував табельну зброю. Торік у серпні він приїхав до села Зорянське Куп’янського району та провів "обшук" у підприємця, чия невістка - українська поліцейська.

Місцеві колаборанти "злили" підозрюваному інформацію про те, що чоловік переховує зброю невістки у себе вдома. Не знайшовши потрібне, окупант побив потерпілого та поїхав.

Російському солдату повідомили про підозру за порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.