Майже 1000 закатованих: названо жахливі наслідки окупації Харківської області

За його словами, правоохоронці виявили і задокументували 920 закатованих тіл. З них 25 загиблих були дітьми.

"Катування електрострумом, зламані пальці, нелюдські умови утримання – ось що приніс "русскій мир" у наші мирні села і міста. Загалом із 7 вересня на деокупованих територіях Харківської області виявлено 920 тіл громадян, у тому числі 25 дітей", - написав Тимошко.

Також відомо, що спеціалістам вдалось ідентифікувати 656 тіл загиблих.