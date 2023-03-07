Майже 10 місяців боролась за життя. Померла речниця ДСНС, поранена після обстрілу Дніпра

"Сьогодні попри важку боротьбу пішла із життя речниця Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Євгенія Дудка", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, 10 квітня 2022 року разом із колегами Євгенія потрапила під обстріл на місці ліквідації наслідків ворожого удару.

"Її поранення було найважчим. До цього часу вона виборювала життя", - додають в ДСНС.

Як повідомлялось, 10 квітня 2022 року російські окупанти вчергове завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. У Звонецькому поцілили в інфраструктурний об‘єкт, а в Дніпрі атакували аеропорт.

Зокрема, у той день внаслідок повторного обстрілу російськими військами летовища в Дніпрі поранень зазнали 6 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вони ліквідовували наслідки першого удару.