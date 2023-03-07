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Майже 10 місяців боролась за життя. Померла речниця ДСНС, поранена після обстрілу Дніпра

Фото: померла речниця ДСНС Євгенія Дудка, поранена після обстрілу Дніпра (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 7 березня, стало відомо про смерть прес-секретаря ДСНС у Дніпропетровській області Євгенії Дудки. Вона зазнала тяжких поранень під час обстрілу аеродрому Дніпра у квітні минулого року і весь цей час боролася за життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Дніпропетровській області.

"Сьогодні попри важку боротьбу пішла із життя речниця Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Євгенія Дудка", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, 10 квітня 2022 року разом із колегами Євгенія потрапила під обстріл на місці ліквідації наслідків ворожого удару.

"Її поранення було найважчим. До цього часу вона виборювала життя", - додають в ДСНС.

Як повідомлялось, 10 квітня 2022 року російські окупанти вчергове завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. У Звонецькому поцілили в інфраструктурний об‘єкт, а в Дніпрі атакували аеропорт.

Зокрема, у той день внаслідок повторного обстрілу російськими військами летовища в Дніпрі поранень зазнали 6 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вони ліквідовували наслідки першого удару.

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