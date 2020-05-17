Майские заморозки негативно скажутся на главном украинском продукте

Заморозки в мае негативно скажутся на картофеле и других овощах, которые уже взошли. Об этом рассказала начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

В ночь с 13 на 14 мая в Киевской области заморозки были зафиксированы на почве и на уровне 2 см над ее поверхностью. Такая ситуация может негативно сказаться на всходе овощей.

При этом полевые культуры не сильно бояться заморозков, но только при условии, что они не будут продолжаться долго. По словам Татьяны, в западной части Украины от заморозков пострадали Ровенская, Волынская, Тернопольская, Львовская и Хмельницкая области. В этих областях заморозки были даже в воздухе.

При этом последствия заморозков проявляются не сразу, а только спустя несколько дней. В данное время сильно замерзли саженцы помидоров и перца. Об этом Адаменко рассказала в комментарии Agravery.com.

Напомним, что синоптики предупредили украинцев об аномальной погоде. Ночью в Карпатах будут заморозки на поверхности почвы 0-3 градусов. При этом в некоторых областях ожидаются грозы. В некоторых регионах температура воздуха наоборот поднимется.

Ранее сообщалось о том, что цены на клубнику в Украине упали за неделю на 30%.