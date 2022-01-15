На Ямайке задержали главного подозреваемого в убийстве президента Гаити

Власти Ямайки задержали бывшего сенатора, который является одним из главных подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Джон-Жоэль Жозеф был арестован в пятницу, 14 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Несмотря на запрос Гаити о его выдаче, власти Ямайки приняли решение депортировать его в Колумбию. При этом во время пересадки на авиарейс в Панаме Паласиос был задержан и отправлен в Соединенные Штаты.

Ранее на территории Ямайки был задержан колумбиец Марио Антонио Паласиос, которого подозревают в убийстве Моиза.

Также пока неясно, где именно на Ямайке арестовали Жозефа.

Представитель Ямайских полицейских сил Деннис Брукс отказался комментировать, был ли арест произведен по запросу Федерального бюро расследований США, которое также расследует это убийство.

Напомним, 7 июля прошлого года в ходе нападения на резиденцию президента Гаити погиб глава государства Жовенель Моиз. Также ранения получила его супруга. Она была госпитализирована, а после для лечения ее перевезли в Соединенные Штаты.

Позже власти объявили, что в группу нападавших входили 26 граждан Колумбии, часть из которых уже арестована. Всего по делу об убийстве задержаны более 40 человек. Президента похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.