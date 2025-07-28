На Майдані незалежності електромобіль влетів у підземний перехід, постраждав водій (фото)

"Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди із потерпілим на вулиці Хрещатик. Автопригода сталась сьогодні близько 7:00 ранку", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, водій автомобіля Volkswagen, рухаючись по вулиці Хрещатик зі сторони Бесарабської площі, не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на пішохідну частину дороги, де зіткнувся з бетонним загородженням підземного переходу.

Зазначається, що 43-річного водія із відкритим переломом ноги лікарі госпіталізували до медичного закладу. Попередньо він був тверезий.

"На місці продовжують працювати слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку, яка встановлює механізм та обставини автопригоди", - додали у поліції.