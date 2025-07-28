На Майдані незалежності електромобіль влетів у підземний перехід, постраждав водій (фото)
Сьогодні зранку, 28 липня, у Києві на Майдані незалежності електромобіль Volkswagen ID.3 вилетів з дороги та врізався у підземний перехід. В результаті ДТП постраждав водій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Києва.
"Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди із потерпілим на вулиці Хрещатик. Автопригода сталась сьогодні близько 7:00 ранку", - йдеться у повідомленні.
За даними поліції, водій автомобіля Volkswagen, рухаючись по вулиці Хрещатик зі сторони Бесарабської площі, не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на пішохідну частину дороги, де зіткнувся з бетонним загородженням підземного переходу.
Зазначається, що 43-річного водія із відкритим переломом ноги лікарі госпіталізували до медичного закладу. Попередньо він був тверезий.
"На місці продовжують працювати слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку, яка встановлює механізм та обставини автопригоди", - додали у поліції.
Резонансні ДТП в Україні
Нагадаємо, раніше у моторошній ДТП біля села Бузова на Київщині загинув чоловік. Його автівку прошив відбійник.
Також нещодавно ДТП сталася неподалік села Бабухів на Івано-Франківщині. За попередніми даними, народний депутат Ярослав Рущишин перебував за кермом мотоцикла Harley-Davidson.
Під час руху він не зміг втримати керування і врізався у трактор, що їхав у тому ж напрямку. Від отриманих травм Рущишин помер по дорозі до лікарні.
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