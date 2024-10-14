Майбутні лікарі у Європі вчитимуться розпізнавати хвороби, пов’язані з кліматичною кризою

Медичні школи у Європі посилять вивчення хвороб, пов’язаних із кліматичною кризою. Майбутні лікарі більше уваги приділятимуть вивченню денге та малярії, а також впливу кліматичних змін на лікування різних хвороб.

Майбутні лікарі мають бути готовими до нових хвороб

У відповідь на кліматичну кризу медичні школи Європи посилять вивчення тем, пов'язаних із хворобами, що передаються комарами, такими як денге та малярія. Крім того, майбутніх лікарів вчитимуть розпізнавати та лікувати теплові удари, а також враховувати вплив кліматичних змін на лікування, зокрема, використання інгаляторів для астми.

Європейська мережа освіти з питань клімату та здоров’я, створена під керівництвом Університету Глазго, об'єднала 25 медичних шкіл із різних країн, таких як Велика Британія, Бельгія та Франція. У рамках ініціативи понад 10 000 студентів отримають додаткові знання про вплив кліматичних змін на здоров'я

Співголова мережі доктор Камілла Хузер зазначила, що у майбутньому лікарі стикатимуться з новими викликами та захворюваннями, яких ми зараз не бачимо, й вони мають бути готові їх розпізнавати.

Багато хвороб загострюються через зміни клімату

Цього року в Європі було зафіксовано найспекотніше літо в історії, і кліматичні зміни посилюють тиск на системи охорони здоров’я. Комахи, що розповсюджують хвороби, розширюють свої ареали завдяки змінам температури та кількості опадів. Також хронічні захворювання, такі як рак, серцево-судинні, легеневі хвороби, діабет і психічні розлади, можуть загострюватися через екстремальні погодні умови та забруднення повітря.

Хузер підкреслила, що зміна клімату не створює нових хвороб, але погіршує вже існуючі. Наприклад, у всьому світі ускладнення діабету стають частішими та важчими на тлі зміни клімату. Антимікробна резистентність, при якій патогени еволюціонують так, що наявні препарати більше не ефективні, також посилюється через кліматичний колапс.

Майбутніх лікарів у медичних школах Європи навчать, як зміни в управлінні захворюваннями можуть вплинути на навколишнє середовище. Зокрема, інгалятори, які використовуються для лікування астми, виділяють парникові гази, тому контроль захворювання не тільки покращує стан пацієнта, але й знижує потребу в інгаляторах. Деякі пацієнти зможуть перейти на інгалятори з сухим порошком, які викидають менше парникових газів.

Зміни клімату мають вивчати усі студенти-медики

Незважаючи на локальні ініціативи в окремих закладах, нова мережа стала першим спільним проєктом для навчання студентів-медиків з урахуванням кліматичних викликів. Європейська мережа освіти з питань клімату та здоров’я також спробує вплинути на органи, що розробляють національні навчальні плани, наголошуючи на необхідності вивчення кліматичної кризи та її впливу на навколишнє середовище.

Співголова ініціативи, професор Іан МакІннес із Університету Глазго заявив, що мета мережі полягає у впровадженні кліматичних знань у медичні програми, щоб лікарі майбутнього розуміли важливість цієї теми, не сприймаючи її як окрему кампанію.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підтримує цю ініціативу, разом з приватними фармацевтичними та медичними компаніями, такими як AstraZeneca, Bupa, GSK, Novartis, Novo Nordisk, Roche та Sanofi. Європейська мережа освіти з питань клімату та здоров’я стане регіональним центром Глобального консорціуму з кліматичної та медичної освіти при Школі громадського здоров’я Колумбійського університету в Нью-Йорку.