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МАУ временно отменяет рейсы в Италию из-за коронавируса

Новости » Общество     13.03.2020 - 16:29
МАУ временно отменяет рейсы в Италию из-за коронавируса
Иллюстративное фото (flickr.com/Matthijs van Wageningen)

Временно будут отменены рейсы из Киева в Рим, Милан и Венецию

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины (МАУ) временно приостанавливает пролеты из Киева в Италию из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Как отмечается, ограничения будут действовать как минимум до 8 апреля.

"По причине обострения ситуации в Италии, связанной с распространением COVID-19, МАУ приостанавливает выполнение рейсов из Киева в Рим и Милан", - говорится в сообщении.

Временно будут отменены рейсы

  • между Киевом и Римом в период с 15 марта по 8 апреля;
  • между Киевом и Миланом - с 15 марта по 14 апреля;
  • между Киевом и Венецией - с 12 марта по 12 апреля.

Пассажиры отмененных рейсов могут переоформить билеты или вернуть за них деньги. В авиакомпании добавили, что через большое количество обращений время ожидания ответа сейчас длиннее, чем обычно.

"Тех, у кого дата вылета запланирована после 15 апреля, по возможности просим отложить обращение в контакт-центр по несрочных вопросов", - говорится в сообщении.

В авиакомпании заверили, что делает все возможное для обеспечения своевременной обратной связи за всеми обращениями.

Напомним, из-за вспышки вируса, почти отменила половину рейсов Lufthansa. Не справилась с экономическими трудностями в связи с коронавирусом и британская авиакомпания Flybe, которая в итоге объявила себя банкротом.

Кроме того, через коронавирус авиакомпания "МАУ" отменила перелеты в 16 стран: Италии, Швейцарии, Греции, Германии, Израиля, Испании, Великобритании, Литвы, Азербайджана, Турции, Польши, Венгрии, Австрии, Чехии, Финляндии и Дании.

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