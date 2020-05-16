МАУ сделала важное заявление о международных рейсах: когда разрешат полеты

Аэропорт "Борисполь" в Киеве (иллюстративное фото: РБК-Украина)

В МАУ изменили планы на осуществление авиарейсов за рубеж

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" приняла решение относительно рейсов за границу в условиях пандемии коронавируса. Была проанализирована ситуация в странах потенциальной маршрутной сети, после чего компания закрыла продажа билетов на все международные полеты до 1 июля.

По словам президента МАУ Евгения Дыхне, прогноз развития ситуации является плачевным. Об этом передает издание avianews.com.

Организовывать рейсы в пределах Украины компания также не будет до снятия ограничительных карантинных мер (сейчас они действуют до 22 мая, но наверняка будут продлены).

Дыхне рассказал о высоком риске, что отрасль выйдет на запланированные на 2020 год показатели только в 2023-м.

В первую очередь будут восстанавливаться среднемагистральные перелеты, считает президент МАУ. Это повлияет на структуру флота авиакомпаний, которые начнут выводить старые и дальнемагистральные самолеты.

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Дыхне высказал мнение, что кризис приведет к изменению сервиса в аэропортах и на бортах самолетов.

Вероятнее всего, временно закроют бизнес-залы и магазины Duty Free.

На рейсах запретят провоз ручной клади в салоне.

Вместо горячего питания пассажирам начнут выдавать упакованные блюда.

Ранее мы писали о том, что эксперты не советуют украинцам покупать в ближайшее время билеты на самолеты, хотя до 1 июня в наше воздушное пространство вернутся уже три авиакомпании - Wizz Аir, Czech Airlines и Lufthansa.

Напомним, что недавно министр инфраструктуры Украины Дмитрий Кулеба рассказал, когда украинцам снова будут доступны авиаперелеты, как внутренние, так и международные.

Автор: Владимир Костырин