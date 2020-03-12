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МАУ отменит около 2 тысяч рейсов из-за коронавируса

Новости » Общество     12.03.2020 - 18:50
МАУ отменит около 2 тысяч рейсов из-за коронавируса
Фото: самолет МАУ (flyuia.com)

Весной 2020 будет отменено около 2 тысяч рейсов

Украинский авиаперевозчик "Международные авиалинии Украины" отменяет около 2 тысяч рейсов из-за распространения нового типа коронавируса COVID-19 этой весной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Сообщается, что авиакомпания тесно сотрудничает с национальными и международными органами в вопросах недопущения дальнейшего распространения коронавируса и выполняет все требования ВОЗ, Министерства здравоохранения Украины.

"Пассажирам рекомендуется проверять статус своих рейсов за несколько суток до вылета, а также следить за правилами въезда стран, к которым они направляются. Пожалуйста, обратите внимание, что ограничения могут вводиться и сниматься в сжатые сроки", - говорится в сообщении.

Также любые последующие изменения в расписания будет информироваться дополнительно - на сайте и в социальных сетях.

"Авиакомпания проактивно будет связываться с пассажирами, которые во время бронирования оставили свои прямые контакты. Сейчас наш Контактный Центр перегружен. Просим прощения, если время ожидания дольше, чем обычно", - сообщает МАУ.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

Как сообщало РБК-Украина, 12 марта о первых случаях смерти от коронавируса заявили Греция, Азербайджан, Польща и Австрія.

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