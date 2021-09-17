Матричные фары и виртуальная приборка: Ford обновил популярный хэтчбек Fiesta

Впервые в своей истории Фиеста обзавелась полностью светодиодной оптикой, а за доплату можно заказать матричные фары и диодные задние фонари. Каждая версия получила собственный дизайн радиаторной решетки, на которую с капота переехала эмблема марки. Также расширена палитра цветов кузова.

В отличие от стандартного хэтчбека версию Active максимально приблизили к сегменту кроссоверов, снабдив ее черным пластиковым обвесом, увеличенным дорожным просветом, а также внедорожными ездовыми режимами Trail и Slippery. Топовую Ford Fiesta ST попытались сделать еще более спортивной.

Самое серьезное обновление в салоне — виртуальная приборная панель с дисплеем 12,3 дюйма, доступная в качестве опции. В начальных комплектациях приборы остались аналоговыми. Размер дисплея мультимедийной системы Sync 3 остался прежним — 8 дюймов. К перечню электронных помощников добавилась функция Wrong-Way Alert, сигнализируяющая о выезде на полосу встречного движения.

Из-за ужесточающихся экологиских требований морная гамма лишилась дизеля и атмосферника — остались лишь бензиновые "турботройки" EcoBoost объемом в один литр. Младшая из них развивает 100 "лошадей", версии с гибридным 48-вольтовым довеском выдают 125 и 155 л.с. Трансмиссии — шестиступенчатая «механика» и семискоростной "робот".

Самый "горячий" из хэтчбеков — в версии ST — сохранил трехцилиндровый турбомотор EcoBoost объемом 1,5 литра и мощностью 200 "сил", но его максимальный крутящий момент увеличился на 10% — с 290 до 320 Нм. Хотя на разгонной динамике это никак не сказалось: 6,5 секунды до "сотни" с механической коробкой передач. Также за доплату можно заказать самоблокирующийся дифференциал Quaife.

Первые автомобили обновленного семейства хэтчбеков Ford Fiesta поступят к клиентам в начале следующего года.