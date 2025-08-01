Мати загинула разом із двома синами: під завалами в Києві знайшли родину з Іванковичів

Ракетний удар по Києву 31 липня

У ніч на 31 липня Росія завдала по Україні чергового масованого удару. Під головним прицілом опинився Київ.

Росіяни випустили по території України 309 ударних дронів та вісім крилатих ракет "Іскандер-К", повідомили в Повітряних силах ЗСУ. Основна ціль атаки - столиця. Вже відомо про 31 загиблу людину.

У Києві зафіксовано десятки пошкоджень у різних районах. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський: уламки падали на житлові будинки, автівки й офіси. Є прямі влучання у багатоповерхівки та вищий навчальний заклад. У Святошинському районі повністю зруйновано під’їзд багатоповерхового будинку.

Це одна з наймасштабніших атак за останні місяці, яку РФ здійснила із застосуванням одночасно дронів і ракет. Українські сили ППО працювали всю ніч.

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